Coronavirus en Belgique: la date du début de la seconde vague est connue

Frédérique Jacobs, porte-parole interfédérale de la lutte contre le coronavirus, a fourni ce matin quelques données supplémentaires sur les patients récemment hospitalisés en raison du Covid-19.

22 juin, date charnière

"Un rapport précédent a été publié sur le site de Sciensano, reprenant l’ensemble des patients hospitalisés depuis mi-mars jusqu’au 21 juin. Le 22 juin est le jour où le nombre d’admissions était le plus bas. Donc, on considère que c’est la fin de la première vague", explique l'experte. "Ces chiffres reflètent donc la période à partir du 22 juin jusqu’à la fin du mois de juillet."

"Attention, certaines données sont encore partielles, il ne faut pas tirer de conclusion hâtive", souligne la porte-parole, avant de dévoiler de nouveaux chiffres.

"Le nombre de nouvelles admissions par jour est 10 à 20 moins élevé qu'au pic de la première vague"

"Un point important est que le nombre de nouvelles admissions par jour est 10 à 20 moins élevé qu'au pic de la première vague. Pour la première vague, les chiffres concernent 18.607 personnes hospitalisées. Pour la période du 22 juin jusque fin juillet, on compte 810 personnes hospitalisées, ce qui est donc nettement moins. Sur ces 810 personnes, la proportion d’hommes et de femmes hospitalisées est plus ou moins égale. C’était déjà le cas pour la première période."