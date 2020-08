Prévisions météo: le dernier COUP DE CHAUD de l'été ?

L'été n'a pas dit son dernier mot ! Avant une baisse générale et durable des températures, nous aurons droit aujourd'hui à un dernier coup de chaud.

Ce jeudi, il fera pourtant assez nuageux en Belgique. Le soleil sera probablement majoritaire en Ardenne. Le temps restera le plus souvent sec. Seulement un peu de pluie ou une petite averse seront possibles. Les maxima sont portés par un vent du sud: de 27 ou 28 degrés à la mer et en Ardenne, jusqu'à localement 30 degrés ou plus ailleurs. La nuit de jeudi à vendredi, il fera longtemps doux sous un ciel changeant. Les minima de 18 à 22 degrés seront atteints en toute fin de nuit ou même plus tard le matin. Vent faible à modéré de sud tournant au sud-ouest.

Vendredi, une onde pluvieuse traversera le pays à partir de la France. A l'avant, l'atmosphère sera encore assez chaude et instable avec possibilité d'une averse ou d'un orage. L'ouest du pays pourrait être épargné par les précipitations. Les températures varieront entre 23 degrés en bord de mer et 28 degrés en Gaume. Le vent s'orientera au sud-ouest en devenant généralement modéré.