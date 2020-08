Victime d'un problème technique, un avion se déleste de son carburant au-dessus des Ardennes

Mardi en fin d'après-midi, plusieurs habitants de la province du Luxembourg se sont étonnés, via notre bouton orange Alertez-nous, de l'étrange trajectoire d'un avion dans le ciel ardennais. "Un avion tourne au dessus des Ardennes et il vidange! Il fait des grands cercles", indique Benoît depuis la commune de Bouillon. "Le Cargolux Luxembourg-Singapour tourne depuis 1 ou 2 heures au dessus de la province de Luxembourg à basse altitude" remarque Arnould avec précision aux alentours de 19 heures 30.

En effet, un Boeing 747 a décollé de l'aéroport du Luxembourg mardi après-midi à destination de Singapour. Mais peu de temps après le départ, le gros-porteur de la compagnie luxembourgeoise Cargolux a connu un problème technique l'obligeant à un retour vers l'aéroport de départ. L'aéronef a alors survolé la vallée de la Semois et une partie des Ardennes françaises pendant plus de 1 heure 30.

Pour des raisons de sécurité et comme le veut la procédure, l'appareil a dû se délester. Un largage de carburant a donc été opéré alors qu'il survolait les Ardennes belges et françaises. "Les fabricants élaborent des procédures pour les situations anormales et le largage était nécessaire dans ce cas", indique le porte-parole de Cargolux Moa Sigurdardottir à nos confères du journal local L'Union-L'Ardennais.

Cette procédure réglementée impose un largage à minimum 10.000 pieds d'altitude. À cette hauteur, le carburant lâché s'évapore avant de toucher le sol, "il n'y a pas d'impact négatif à prévoir", estime la compagnie luxembourgeoise.