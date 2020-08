Coronavirus: la bulle de 5 ne sera pas élargie

Un Conseil National de Sécurité (CNS) a eu lieu ce jeudi matin. À 13h, une conférence de presse annoncera les nouvelles mesures qui vont régir notre vie sociale et pratique au cours des prochaines semaines (voir les détails). Il pourrait simplement s'agir d'une validation des modalités pour la rentrée. Malgré la baisse des nouvelles contaminations, on ne touchera pas à la bulle de 5 selon nos informations, . Cependant, au niveau des courses, du shopping, cela pourrait s'assouplir.

Il faut apprendre à vivre et à travailler avec le virus

Pour le ministre fédéral des indépendants Denis Ducarme, qui s'est exprimé à notre micro avant de rentrer en Conseil, "il est important d'enclencher aujourd'hui une autre approche, qui permet aux opérateurs économiques de se remettre davantage au travail. Sinon ça provoquera d'innombrables drames sociaux. Il s'agit donc d'avoir aujourd'hui des discussions sur le shopping, sur l'événementiel. On ne peut plus continuer à ignorer des paramètres et des priorités liés au travail des indépendants, des commerçants. On ne peut pas les laisser en veille jusqu'à la fin de l'année. Il faut leur donner l'opportunité de se remettre au travail, tout en garantissant à la population des mesures de sécurité".

"Il faut apprendre à vivre et à travailler avec le virus", a martelé le Ministre fédéral des classes moyennes, des indépendants et des PME.

Selon Denis Ducarme, "rien n'est par ailleurs tranché" sur la bulle de 5. "Le débat va se faire. On a des questions. La discussion se fait: est-ce que la bulle doit rester à 5, est-ce qu'elle doit devenir hebdomadaire, bimensuelle ou rester comme ça ?". Cela signifierait que l'on pourrait se fixer une bulle de 5 pour une semaine ou deux semaines, puis changer de bulle. Alors que depuis fin juillet, on nous impose de garder la même bulle de 5 jusque fin août.

L'épineuse question des courses...

La crise du coronavirus a considérablement changé nos habitudes. Parmi elles, celle de faire nos courses. Afin de limiter l'affluence dans les magasins et ainsi limiter le risque de propagation du virus, il a été demandé aux Belges de faire leurs courses seul et durant une durée limitée à 30 minutes. Une exception est tolérée pour les enfants de moins de 18 ans, qui pourront être accompagnés d'un parent, ainsi que pour les personnes ayant besoin d'une aide.

La fédération des commerces et services, Comeos, souhaite dès lors qu'on abandonne cette mesure réinstaurée fin juillet. L'Union des Classes Moyennes (UCM) appelle également à assouplir la mesure. Selon Comeos, la première quinzaine des soldes d'été a été décevante. Les professionnels estiment que cette restriction limite les clients dans leurs achats.

Il est probable que le CNS de ce jeudi 20 août annonce, par exemple, qu'une bulle familiale soit à nouveau tolérée pour faire des courses à plusieurs.

Qui compose le CNS?

Pour rappel, le CNS associe le gouvernement fédéral et les ministres-présidents des Communautés et des Régions ainsi que les représentants de divers services et les experts sanitaires. Cet organe collégial prend les décisions politiques pour la gestion de cette crise. C'est lui qui a mis en place le 24 avril la stratégie de déconfinement progressif que suivra la Belgique dans les semaines et mois à venir. La dernière réunion du CNS remonte au 27 juillet dernier. Compte tenu de la situation épidémiologique, les autorités avaient décidé de ne pas activé la phase 5 du déconfinement. Plusieurs mesures avaient été instaurées telles que l’extension du port du masque dans les lieux particulièrement fréquentés.