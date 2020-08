Plusieurs coups de feu à Ixelles: gros déploiement de police

"Fusillade à Ixelles en ce moment même place Adolphe Sax", indique Felix via notre bouton orange Alertez-nous peu après 14 heures. Il signale également de possibles blessés. "Une dizaine de coups de feu à proximité de l'hôpital Etterbeek-Ixelles", témoigne un riverain.

Contactée par RTL Info, la zone de police Ixelles confirme que des coups de feu ont été signalés. "Deux personnes sur place ont été blessées", indique le porte-parole sans toutefois pouvoir préciser le degré de gravité ni les circonstances des faits. L'intervention des forces de l'ordre est en cours et un périmètre de sécurité est en place. Aucune autre information ne peut être communiquée par la police, l'opération étant toujours en cours.

Deuxième fusillade en quelques jours

Il s'agit de la deuxième fusillade en l'espace de quelques jours à proximité de l'hôpital d'Etterbeek-Ixelles. Des coups de feu ont été tirés mercredi vers 00h45 rue Adolphe Mathieu a indiqué le parquet de Bruxelles. Une personne a été blessée et emmenée dans un état grave à l'hôpital, mais ses jours ne sont plus en danger. "Le parquet de Bruxelles a été avisé et a ordonné plusieurs devoirs d'enquête. Le laboratoire de la police fédérale ainsi qu'un expert en balistique se sont rendus sur place", a-t-il ajouté, sans autre commentaire sur les circonstances des faits et l'avancée de l'enquête.

La victime est un homme né en 1993, selon La Dernière Heure. Il aurait été la cible de huit tirs d'arme à feu. Malgré ses blessures, il se serait présenté ensuite dans un commissariat après avoir pris soin de cacher son téléphone et des armes. Il a ensuite été emmené directement aux urgences d'un hôpital, où il a été opéré. Par ailleurs, des habitations et des véhicules de la rue Adolphe Mathieu ont également été criblés de balles, selon le quotidien.