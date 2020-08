Coronavirus - La Belgique entièrement en orange foncé sur la carte de l'ECDC: qu'est-ce que cela signifie?

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a publié jeudi une mise à jour de sa carte relative à la pandémie de coronavirus. Pour la première fois, la Belgique entière y apparaît en orange foncé. La Flandre avait été placée en orange foncé le 6 août, tandis que la région bruxelloise l'avait rejointe le 14.

La Wallonie a rejoint jeudi la Flandre et Bruxelles en orange foncé sur la carte épidémiologique du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC de son acronyme anglais), ce qui suggère que la Région a dénombré plus de 60 nouveaux cas de Covid-19 par 100.000 habitants au cours des deux dernières semaines.

Les chiffres de Sciensano ne disent pas le contraire. Malgré la baisse nationale du nombre de nouvelles contaminations, l'Institut de santé belge calcule une incidence - soit le nombre de nouveaux cas ramenés à 100.000 habitants - de 69,9 pour l'ensemble de la Belgique pour la période du 3 au 16 août.

La Flandre a été placée en orange foncé le 6 août, tandis que la région bruxelloise l'a rejointe le 14. Pour la capitale, et uniquement pour la période du 10 au 16 août, Sciensano donne le nombre de 67,5 nouveaux cas par 100.000 habitants.

Sans conséquence?

En frôlant les 70 nouvelles contaminations par 100.000 habitants en deux semaines, la Belgique présente la cinquième incidence la plus élevée après l'Espagne (124/100.000), Malte (105/100.000), le Luxembourg (95/100.000) et la Roumanie (87/100.000).

L'Espagne, pays européen le plus touché par le coronavirus, bataille pour contenir les nouvelles infections et multiplie les dépistages. Une grande partie des nouveaux cas détectés sont d'ailleurs asymptomatiques. La Roumanie et ses plages bondées de plaisanciers sans masque est, de son côté, pointée du doigt pour sa gestion laxiste de l'épidémie. À l'inverse, le Luxembourg se distingue en testant massivement sa population mais aussi les travailleurs frontaliers, qui entrent donc également dans ses statistiques nationales.

Cependant, la couleur orange de la Belgique sur la carte n'a aucune incidence pour notre pays. Ce "code orange" n'a rien à voir avec les codes utilisés chez nous. En outre, il est ressorti qu'aucun pays ou presque n'utilise les données de cette carte pour définir ses avis de voyage.

Basé à Stockholm (Suède) depuis 2005, l'ECDC est notamment chargé d'assurer "une détection précoce et une analyse des menaces émergentes pour l'UE" et "d'aider les pays de l'UE à se préparer aux épidémies".



© www.ecdc.europa.eu