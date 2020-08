La grange d'une ferme prend feu à Fernelmont: "Il y a un large périmètre de sécurité" (photos)

Plusieurs témoins nous signalent un incendie à Fernelmont. "Il y a une ferme actuellement en feu à Franc-Warêt, nous écrit Florian, via le bouton orange Alertez-nous. Il y a un large périmètre de sécurité en place. Le quartier est évacué et la sortie Fernelmont vers Liège fermée". "C'est un gros incendie", décrit Philippe, toujours via le bouton orange.

Selon nos confrères de Sudpresse, le feu a pris vers 20h15 au niveau d'une grange. On ignore pour l'instant l'origine du feu, l'étendue des dégâts et s'il y a des victime.

Plus d'informations dans quelques instants.