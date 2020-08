Nouvelle prime "corona" de 3500 euros en Wallonie: pour qui et quand s'inscrire?

Plusieurs citoyens nous ont demandé ces derniers jours quand on en saurait davantage sur la nouvelle prime d'aide wallonne de 3500 euros pour les indépendants et petites entreprises mis en difficulté par le coronavirus. Cette troisième prime, après celle de 5000 puis de 2500 euros, avait été annoncée au début de l'été. RTL INFO est aujourd'hui en mesure d'apporter des informations concrètes.

Inscription à partir de début septembre

Le site internet pour introduire sa demande sera accessible d'ici quelques jours, au début du mois de septembre a annoncé Pauline Bievez, la porte-parole du ministre de l'Economie, Willy Borsus. Bien que la décision de ce nouveau soutien de 3500 euros ait été décidée le 9 juillet dernier, il a fallu attendre qu'un marché public soit ouvert pour choisir une entreprise informatique qui créerait le site internet. Il s'agit d'une obligation légale. Le site internet est désormais quasi prêt. L'inscription devrait être simple car il ne faudra pas réintroduire toutes les données, le système se basant sur le dossier déjà introduit pour les primes précédentes.

À qui s'adresse les 3500 euros

Les 3500 euros s'adressent à ceux qui ont déjà bénéficié des 5000 euros et qui sont toujours à l'arrêt, ce qui représente 15.000 petites entreprises et indépendants. Il s'agit par exemple des discothèques, traiteurs, forains, agences de voyages et organisateurs de salon.

La Wallonie a déjà accordé deux aides. Une indemnité forfaitaire de 5000 euros pour les activités à l'arrêt complet (61.000 entreprises en ont bénéficié) et une aide de 2500 euros pour les activités fortement diminuées (35.000 dossiers approuvés jusqu'à présent et encore 2510 dossiers à traiter).