Météo: quel temps fera-t-il ce week-end?

Le pays sera traversé du centre vers l'est par une zone de pluie, vendredi matin, qui pourrait surtout être active à l'est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). A l'ouest, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Le temps redeviendra sec à l'est dans l'après-midi. Les maxima atteindront 23 degrés au littoral à 28 degrés dans l'est du pays, sous un vent de sud à sud- ouest qui gagnera en intensité et deviendra modéré voire assez fort sur l'ouest, avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h. En soirée et durant la nuit, le ciel sera partiellement nuageux. Des averses pourraient survenir à la mer en fin de nuit. Les minima oscilleront entre 13 et 18 degrés.

Samedi, le temps sera relativement venteux avec des éclaircies et des périodes très nuageuses accompagnées de quelques averses. Les maxima de saison seront compris entre 20 et 23 degrés. Le vent de sud-ouest sera modéré ou par endroits assez fort, au littoral assez fort ou parfois même fort. Des rafales jusqu'à 65 km/h sont possibles.

Dimanche

Dimanche, le ciel sera à nouveau fort changeant avec quelques averses. Les maxima oscilleront entre 17 et 22 degrés. Le vent d'ouest-sud-ouest sera modéré, et à la mer assez fort, avec des pointes de 50 km/h.