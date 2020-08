Coronavirus - Toujours moins de nouveaux cas

(Belga) Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en Belgique s'élevait à 505,6 par jour en moyenne entre le 11 et le 17 août, ce qui représente une baisse de 20% par rapport à la période de sept jours précédente, selon les données mises à jour vendredi matin par Sciensano.

Au total, 80.178 cas ont été confirmés en Belgique depuis le début de l'épidémie. A Bruxelles, le nombre de cas continue d'augmenter, avec 21 contaminations de plus par rapport à la période précédente. L'incidence y est de 66,7 nouveaux cas par 100.000 habitants. Jeudi, 25 nouvelles admissions à l'hôpital ont été enregistrées, ainsi que 53 sorties, pour un total de 303 patients actuellement hospitalisés, dont 82 en soins intensifs. Environ 32 hospitalisations ont été recensées par jour entre le 11 et le 17 août, soit 14% de plus que lors de la précédente période de sept jours. Le nombre de décès du Covid-19 s'élève désormais à 9.976, ou sept de plus que le nombre communiqué jeudi par Sciensano. La moyenne quotidienne des décès sur une période de sept jours est à présent de 9,9 et bondit de 86% par rapport à la semaine précédente.