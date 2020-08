Explosion d'une banque cette nuit à Remicourt, probablement pour commettre un vol

"Explosion de la banque BNP de Remicourt. Une voiture démarre rapidement un peu avant 3h40. Braquage du guichet", a renseigné une personne via notre bouton orange Alertez-nous. La police locale a confirmé cette explosion ce matin. Le bâtiment de la banque est fort endommagé. Les pompiers sont arrivés sur place vers 4h du matin pour "attaque à l'explosif et risque d'effondrement). Ils ont quitté les lieux vers 9h15. Le service de déminage de l'armée était aussi sur place. L'explosion est très probablement liée à une tentative de vol. On ne sait pas si celle-ci a réussi ou pas.