Uccle: deux enfants sauvés d'un incendie

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés, vendredi vers 14h00, pour un incendie dans une maison de deux étages située avenue Reinaert de Vos à Uccle. Deux enfants, âgés de 6 et 8 ans, qui se trouvaient temporairement seuls dans l'habitation, se sont réfugiés sur le balcon et ont été secourus par des passants et une patrouille de la police de la zone Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem).

"Les deux jeunes enfants ont été examinés et soignés sur place par les services de secours", a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "L'incendie est d'origine accidentelle. Le feu a pris dans une chambre qui servait de buanderie et de salle de fitness", a-t-il ajouté.

La maison est actuellement inhabitable. Le gaz et l'électricité ont été coupés. "Deux chambres ont été endommagées par le feu et le rez-de-chaussée a subi des dégâts des eaux d'extinction", a expliqué le porte-parole.