Prévisions météo: des températures bien plus fraîches et des vents forts ce week-end

Les éclaircies alterneront avec des passages nuageux, voire quelques averses, samedi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 19 degrés sur les hauteurs ardennaises et 23 degrés dans le centre.

Le temps deviendra plus sec dans l'après-midi. Le vent, de secteur sud-ouest, tournera à l'ouest-sud-ouest pour devenir modéré à assez fort, des rafales atteignant 55 km/h et jusqu'à 65 km/h au littoral. La nuit prochaine, des averses ne sont pas exclues sur le relief et à la Côte. Les minima seront compris entre 11 degrés dans les Hautes Fagnes et 16 degrés en plaine. Le vent restera fort à la mer, avec des rafales jusqu'à 50 km/h. La journée de dimanche débutera sous le soleil sur une large partie centrale du pays, tandis que la Côte sera touchée par des averses. Le ciel se chargera en cours de journée, ce qui pourra donner lieu à des averses localisées, parfois accompagnées d'un coup de tonnerre. Le thermomètre affichera entre 17 et 20 degrés en Ardenne et entre 20 et 22 degrés ailleurs. Le vent restera assez fort au littoral.