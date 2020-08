La justice belge suspecte une vaste fraude du Credit Suisse

(Belga) Le parquet fédéral belge cible Credit Suisse, la deuxième plus grande banque de Suisse, rapporte l'Echo samedi. Plus de 2.600 clients belges sont soupçonnés d'avoir gardé leurs comptes bancaires à l'abri du fisc pendant des années.

Une enquête été ouverte en Belgique contre Credit Suisse et ses clients belges n'ayant pas encore régularisé leur situation. Les enquêteurs vérifient s'il y a eu blanchiment d'argent et exercice illégal du métier d'intermédiaire financier, indique le porte-parole du parquet fédéral à l'Echo. Selon le quotidien, le parquet fédéral est en possession d'une liste reprenant des données sur plus de 2.600 clients belges du Credit Suisse. Ces données portent sur la période entre 2003 et 2014, a confirmé le parquet fédéral, qui ajoute qu'il avait reçu ces données l'an dernier des autorités françaises. L'administration fiscale a également obtenu ces informations au début de cette année mais n'a pas dévoilé sa source. (Belga)