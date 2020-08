Trente infections supplémentaires dans une maison de repos à Malines

(Belga) Vingt-et-un résidents et neuf membres du personnel ont été testés positifs au nouveau coronavirus dans la maison de repos Milsenhof, à Malines. Fin de la semaine dernière, la contamination de 33 résidents et huit membres du personnel avait déjà été détectée. Le service de cohorte, séparé et spécifique pour les patients atteints du Covid-19, sera étendu. Les visites restent interdites.

Les 85 résidents et 48 membres du personnel dont le test s'était révélé négatif dans un premier temps ont à nouveau été testés jeudi. Parmi eux, 21 résidents et neuf membres du personnel sont contaminés, sans toutefois présenter de symptômes. "Ces résultats nous ont obligés à étendre la zone de cohorte", explique le directeur de la maison de repos, Danny Coremans. "Quatre résidents supplémentaires ont été infectés au cours de la semaine. Un total de 58 résidents positifs répartis dans deux services distincts sont maintenant pris en charge par le personnel. Cinq d'entre eux sont hospitalisés", précise-t-il. Toutes les personnes dont le dépistage s'est montré négatif seront à nouveau testées mercredi. "Nous voulons être rapides et détecter toute infection dès que possible pour agir avant que les gens ne tombent vraiment malades", explique Danny Coremans. Les visites restent interdites pour le moment. La Ville de Malines a offert trois tablettes aux résidents pour qu'ils puissent maintenir le contact avec leurs familles. (Belga)