Péruwelz: Jean-Claude est porté disparu, l'avez-vous vu?

Diffusé à la demande du parquet du Hainaut, division Tournai.

Le vendredi 21 août 2020 à 17h45, Jean-Claude REMY, un homme âgé de 60 ans, a été vu pour la dernière fois au ‘Centre Cerfontaine’, situé Vieux Chemin de Leuze à Péruwelz. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Jean-Claude mesure 1m85 et est assez costaud. Il a des cheveux ondulés grisonnants et une barbe naissante. Il a les yeux foncés et est édenté.

Au moment de sa disparition, il portait un polo bleu marine à manches courtes et un bermuda kaki.

Il aurait manifesté son désir d’aller en France, dont la frontière est toute proche.

Cette personne peut paraître confuse et désorientée.

Si vous avez vu Jean-Claude REMY ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu