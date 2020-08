Les Médias de proximité disponibles sur le canal 10 sur Proximus Pickx

(Belga) Les Médias de proximité, c'est-à-dire les ex-télévisions locales, sont dorénavant disponibles sur le canal 10 sur Proximus Pickx, signale le Réseau qui les regroupe. En pratique, chaque téléspectateur peut donc accéder directement à sa télé locale, en fonction de la zone où il habite, en se branchant sur ce canal.

Jusqu'à présent, le client pouvait toujours regarder BX1, Antenne Centre, Canal C, Canal Zoom, Matélé, Notélé, RTC Télé Liège, Télé MB, Télésambre, TV Com, TV Lux ou Vedia via la chaîne numéro 10 mais il devait cependant alors appuyer sur le bouton rouge de sa télécommande. Il lui fallait en outre répéter cette manipulation à chaque passage, qui n'est désormais plus nécessaire, se félicite le Réseau des médias de proximité. Ces derniers seront dorénavant plus visibles grâce à cette nouvelle numérotation, souligne l'organisation. Selon le décret sur les services des Médias audiovisuels (SMA) de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les ex-Télévisions locales doivent être positionnés, dans leur zone de couverture, parmi les quinze premières chaînes de l'offre de base des distributeurs. A Bruxelles, BX1 figurait déjà à la 10ème place dans l'offre télévisée de Proximus depuis juillet 2019 après s'être opposé à ce que l'opérateur télécom le déplace sur le 160ème canal, contre le 25e auparavant. D'après le Réseau, d'ici la fin de l'année, les douze médias qui le composent seront également disponibles au numéro 11 chez Voo et au numéro 13 chez Orange. (Belga)