Le Tower Bridge de Londres se bloque et provoque des bouchons

(Belga) Le Tower Bridge, le fameux pont articulé qui barre la Tamise à Londres, s'est bloqué en position haute samedi après avoir laissé passer un bateau, à cause de "problèmes techniques", provoquant des embouteillages monstres.

Cet ouvrage a été fermé à la circulation pendant plusieurs heures dans l'après-midi et la soirée. Le pont a eu "des problèmes techniques", a expliqué son gestionnaire sur Twitter. Construit entre 1886 et 1894, cette immense structure se soulève environ 800 fois par an pour permettre la navigation sur la Tamise. La police a annoncé sa fermeture vers 17H00. Il a été rouvert aux piétons une heure plus tard mais les voitures ont dû attendre plusieurs heures pour l'emprunter de nouveau. (Belga)