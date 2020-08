Agenda quasi vide et annulations en cascade: le transport en autocar est au point mort

Parmi les secteurs mis à mal par les conséquences du coronavirus, celui du transport en autocar. Cet été, il n'a atteint que 3% de son activité de l'année dernière au même moment. Les professionnels sont très inquiets pour l'avenir, car ils n'ont quasiment aucune réservation.

On commence à être un peu inquiets

Marcel Brouwers est directeur d'une entreprise d'autocars d'une entreprise liégeoise. Compte tenu de la situation actuelle, il se dit très inquiet. Aujourd'hui, son agenda pour les mois à venir est quasi vide. "Et évidemment, il va encore y avoir des annulations. Vendredi dernier, on a eu une quinzaine de voyages annulés sur la matinée", déplore Marcel Brouwers, gérant d'une entreprise d'autocars et autobus.

Que ce soit pour des voyages rhéto, des excursions scolaires ou des amicales de pensionnés, les clients disparaissent. Avec 2 véhicules sur 16 en circulation, Marcel a perdu 80% de son chiffre d'affaires depuis le début de l'année. "On commence à être un peu inquiets car on ne sait même pas dire si nous allons avoir des autocars. Le commerce de l'autocar est bloqué. Puisque personne ne roule, personne n'achète d'autocars", déplore-t-il.

En termes d'aides, il n'y a pas eu grand chose

Même constat pour Stéphane Hodeige, gérant d'une autre entreprise d'autocars. Aujourd'hui, ce patron survit grâce à son contrat avec le Standard de Liège. Il a vu 120.000 euros de chiffre d'affaires disparaître avec le tourisme et continue de débourser 6.000 euros de frais chaque mois.

"En termes d'aides, il n'y a pas eu grand chose. On a eu une prime de 5.000 euros au niveau de la Région wallonne mais quand je compare avec la Flandre où ils ont eu 4.880 euros par jour d'inactivité. La région germanophone a donné 10.000 euros de plus que la région wallonne", regrette-t-il.

La Flandre a également débloqué 31,5 millions d'euros pour aider ce secteur. Wallons et Bruxellois demandent une réaction de leurs autorités, seule chance d'envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité.