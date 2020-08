WTA Cincinnati - Elise Mertens passe le premier tour

(Belga) Elise Mertens s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi WTA de Cincinnati, épreuve sur surface dure dotée de 1.950.079 dollars, déplacé dans la bulle de Flushing Meadows à New York à cause du coronavirus. Dimanche, la numéro un belge, 22e mondiale et 14e tête de série, s'est imposée 6-0, 6-2 en 59 minutes face à la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 46).

Elise Mertens, finaliste du tournoi sur terre battue de Prague la semaine dernière, affrontera au deuxième tour la Française Kristina Mladenovic (WTA 43), qui a sorti la Lettonne Anastasija Sevastova (WTA 44) 6-3, 6-4. Ce sera le 5e duel entre Mertens, 24 ans, et Mladenovic, 27 ans. La Limbourgeoise n'en a gagné qu'un, en 2017 à Hobart. Le dernier match entre les deux joueuses a eu lieu en Fed Cup en février 2018, et la Française s'était imposée sur un double 6-4. (Belga)