ATP Cincinnati - Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au 1er tour du double

(Belga) Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés au 1er tour du double messieurs du Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé dans la bulle de new York en raison de la pandémie de coronavirus. La paire belge s'est inclinée dimanche 6-0, 6-2 en 46 minutes face aux Américains Steve Johnson et Austin Krajicek.

Il reste un Belge en lice: David Goffin, associé au Britannique Daniel Evans. Le Liégeois, qui entre en lice dimanche soir en simple, et le Britannique affronteront au 2e tour du double le Néerlandais Wesley Koolhof et le Croate Nikola Mektic. (Belga)