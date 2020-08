Doit-on communiquer les chiffres du Covid-19 autrement? "Le bilan quotidien est anxiogène", estime cette scientifique de Sciensano

Comme chaque matin, nous vous communiquons les chiffres de l'évolution de la pandémie du nouveau coronavirus en Belgique et le nombre de contaminations. La tendance à la baisse se confirme, avec moins de 500 contaminations recensées chaque jour durant la dernière semaine et une diminution des hospitalisations également.

Ces chiffres, que nous égrenons chaque jour ne sont pas toujours faciles à interpréter. Et ils peuvent avoir tendance à être anxiogènes si on ne les met pas en relation.

Ces données, elles sont fournis par Sciensano, l'institut scientifique de Santé publique. Au sein même de Sciensano, certaines voix s'élèvent pour changer de méthode.

C'est le cas du docteur Sophie Quoilin, cheffe du service d’épidémiologie des maladies infectieuses.

"Je peux comprendre que la population soit stressée, et en ait assez d'entendre répéter ces chiffres se répéter tous les jours. Et j'aurai envie de plaider pour une

communication une fois par semaine, qui confirmerait que les tendances vont dans un sens ou dans un autre et bien sûr, et on communiquerait à chaque fois qu'il y aurait quelque chose de particulier, notoire à faire savoir", estime la scientifique sur les ondes de Bel RTL.