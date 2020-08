Les récompenses distinctes pour les acteurs et actrices à la Berlinale, c'est fini: place aux prix non genrés

A partir de l'année prochaine, la Berlinale décernera des prix "gender neutral" aux acteurs et actrices. Des prix seront ainsi décernés au meilleur rôle principal et au meilleur second rôle, sans distinction entre acteurs et actrices. "La prochaine Berlinale est prévue pour février et se déroulera sous forme d''événement physique'", a assuré l'organisation.



"Nous respecterons les règles en vigueur à ce moment-là", a déclaré une porte-parole de la Berlinale. Par conséquent, peut-être que moins de films seront programmés et ceux-ci seront projetés plus souvent. Des décisions à ce sujet seront prises dans les semaines à venir. La Berlinale 2021 aura lieu du 11 au 21 février. Avec Cannes et Venise, il s'agit d'un des plus importants festivals de cinéma.