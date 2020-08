Météo - Un temps grisâtre, venteux et pluvieux

(Belga) Le temps sera plutôt gris ce mardi, avec quelques pluies et de plus en plus de vent et des rafales à la mer. Les maxima varieront de 17 à 23 degrés. Le vent sera encore très présent durant la nuit. La journée de mercredi sera encore venteuse avec des averses et des rafales de 70 à 80 km/h, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Jeudi, il devrait faire plus calme avant une nouvelle journée plus venteuse et des averses vendredi.

Ce mardi, le ciel sera généralement très nuageux avec des pluies qui seront plus présentes en basse et moyenne Belgique. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes-Fagnes à 24 degrés en Lorraine Belge. Le vent modéré se renforcera au fil des heures; en fin de journée, il deviendra assez fort dans l'intérieur des terres avec des rafales de 60 km/h et fort à la mer avec des rafales de 70 km/h. L'IRM prévoit encore quelques averses en soirée. Cette nuit, le temps deviendra toutefois généralement sec avec des éclaircies par l'ouest. Le vent continuera de se renforcer progressivement. En fin de nuit, il sera assez fort à parfois fort dans l'intérieur et fort à très fort à la mer. Les rafales pourront alors atteindre 80 km/h au nord du sillon Sambre et Meuse et 90 km/h à la mer. En Ardenne, elles seront plutôt de l'ordre de 60 à 70 km/h. Les minima oscilleront entre 13 degrés en Ardenne et 17 degrés en plaine. Mercredi, la journée sera venteuse avec, en matinée, une nébulosité généralement abondante et des averses, surtout au nord du pays. Dans l'après-midi, quelques éclaircies se développeront. Les maxima oscilleront entre 16 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 22 degrés en Lorraine belge. Le vent sera d'abord assez fort à fort, parfois très fort à la côte, avec des rafales jusque 75 voire 80 km/h. Dans l'après-midi, il diminuera progressivement. (Belga)