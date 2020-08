Prévisions météo: des rafales de vent de 70 km/h attendues ce mardi, jusqu'à 90 km/h demain

L'IRM a émis un avertissement concernant le vent. Cette nuit et demain, les rafales dépasseront les 70 km/h.

Aujourd'hui, le ciel sera généralement très nuageux avec des pluies qui seront plus présentes en basse et moyenne Belgique. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes-Fagnes à 24 degrés en Lorraine Belge. Le vent modéré de sud se renforcera au fil des heures tout en virant au sud-ouest ; en fin de journée, il deviendra assez fort dans l'intérieur des terres avec des rafales de 60 km/h et fort à la mer avec des rafales de 70 km/h.

Avertissement de l'IRM

L'IRM a émis une alerte concernant les rafales de vent. Le pic de vent est attendu en fin de nuit et demain matin. A la mer, les rafales pourront atteindre 90 km/h ou un peu plus. Dans l'intérieur des terres, elles seront plutôt comprises entre 70 et 80 km/h.

Ce soir

Ce soir, on prévoit encore quelques averses. Cette nuit, le temps deviendra toutefois généralement sec avec des éclaircies par l'ouest. Le vent de sud-ouest continuera de se renforcer progressivement et virera à l'ouest-sud-ouest. En fin de nuit, il sera assez fort à parfois fort dans l'intérieur et fort à très fort à la mer. Les rafales pourront alors atteindre 80 km/h au nord du sillon Sambre et Meuse et 90 km/h à la mer. En Ardenne, elles seront plutôt de l'ordre de 60 à 70 km/h. Les minima seront compris entre 13 degrés en Ardenne et 17 degrés en plaine.

MÉTÉO : LES PRÉVISIONS DE VOTRE RÉGION

Mercredi

Demain, la journée sera venteuse avec, en matinée, une nébulosité généralement abondante et des averses surtout au nord du pays. Dans l'après-midi, quelques éclaircies se développeront. Les maxima oscilleront entre 16 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 22 degrés en Lorraine belge. Le vent de secteur ouest sera d'abord assez fort à fort, parfois très fort à la côte, avec des rafales jusque 75 voire 80 km/h. Dans l'après-midi, il diminuera progressivement.

Jeudi

Jeudi, le temps sera temporairement plus calme avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux, parfois porteurs de quelques averses surtout dans le nord du pays. Les maxima oscilleront entre 17 et 22 degrés. Le vent sera généralement faible de secteur sud-ouest ou de direction variable.

Vendredi

Vendredi, la journée sera à nouveau venteuse. La nébulosité sera variable à abondante avec des périodes de pluie ou des averses. Les maxima évolueront peu par rapport à la veille, restant compris entre 17 et 22 degrés. Le vent de sud-ouest deviendra modéré à assez fort, et même fort en région côtière. Des rafales de 65 km/h seront possibles.

Samedi

Samedi, la nébulosité restera variable à parfois abondante avec des averses qui seront plus répandues et plus intenses que la veille. Un coup de tonnerre ne sera d’ailleurs pas exclu. Il fera plus frais avec des maxima de l'ordre de 18 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort, de sud-ouest, s'orientant au nord-ouest.

Dimanche

Dimanche, l'atmosphère restera fraîche et venteuse avec de nouvelles averses. Les maxima resteront proches de 17 ou 18 degrés dans le centre. Vent modéré à assez fort de nord-ouest.

Lundi

Lundi, grâce à une crête anticyclonique, le temps deviendra plus calme et plus sec avec davantage d'éclaircies. Les maxima avoisineront les 18 ou 19 degrés dans le centre, sous un vent faible revenant du nord-ouest à l'ouest.