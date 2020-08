Charleroi: Patrizia s'en prend à son compagnon, il serait rentré en retard des courses

Le ministère public a requis mardi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de 6 mois avec un sursis probatoire contre Patrizia P., une femme de 50 ans, poursuivie pour plusieurs scènes de coups et blessures sur son compagnon et l'une de ses voisines. Condamnée par défaut le 8 octobre dernier à 6 mois de prison ferme, Patrizia P. a formé opposition.

La quinquagénaire est poursuivie pour quatre scènes de coups et blessures sur son compagnon mais également pour des coups sur sa voisine lors d'une de ces scènes entre le 31 janvier 2017 et le 11 janvier 2018 à Chimay. En septembre 2017, Patrizia P. n'avait pas apprécié de voir son compagnon rentrer tardivement au domicile après les courses. Alors qu'elle attendait son retour par la fenêtre, Patrizia P. avait vu la victime discuter avec une voisine. La prévenue était sortie pour frapper son compagnon et donner un coup de pied à la voisine. Le 11 janvier 2018, c'est une discussion à propos de la mère de Patrizia P. qui déclenchait la colère de la quinquagénaire. La victime avait reçu plusieurs claques au visage.

Condamnée à 6 mois de prison ferme avec une amende de 400 euros pour ces faits, Patrizia P. a formé opposition. Cette dernière ne comprend pas la décision rendue par le tribunal correctionnel vu son passé judiciaire, totalement vierge. La peine similaire, avec un sursis probatoire, est requise par le ministère public. Me Thomas Puccini, présent à l'audience pour Me Druart, plaide une suspension simple du prononcé, insistant sur le réel problème de sa cliente. "Elle est dépressive et dans le ménage, on a un petit penchant pour la boisson, aussi bien dans le chef de la victime que de ma cliente. Elle n'est pas du tout violente."

Jugement pour le 8 septembre.