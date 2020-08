Prévisions météo: la tempête Francis soufflera encore ce matin, des rafales jusqu'à 90km/h attendues

La journée sera venteuse ce mercredi avec une nébulosité généralement abondante en matinée et des averses principalement sur la partie orientale du pays, selon les prévisions de l'IRM. Dans l'après-midi, quelques éclaircies se développeront mais le risque d'ondée se maintiendra. Les maxima oscilleront entre 16 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 21 à localement 22 degrés ailleurs. Le vent de secteur ouest sera d'abord assez fort à fort, parfois très fort à la côte, avec des rafales de 70 à 80 km/h, voire temporairement encore 90 km/h à la mer. Il diminuera progressivement dans l'après-midi.



Durant la nuit, les éclaircies se feront plus nombreuses et seuls des nuages élevés subsisteront ensuite sur la plupart des régions, le temps devenant alors généralement sec et calme. Les minima seront compris entre 9 degrés en Hautes Fagnes à 14 degrés en plaine. Le vent sera d'abord modéré d'ouest, devenant faible de sud-ouest en cours de nuit.

Francis pourra être considéré comme une tempête ayant touché la Belgique avait indiqué le météorologue David Dehenauw après que le point de mesure Westhinder, situé à une trentaine de kilomètres de la Côte, mais toujours en eaux territoriales belges, a mesuré une vitesse de vent moyenne de 9 Beaufort. C'est l'intensité reconnue lorsque l'on parle d'une tempête.

Jeudi, le temps sera temporairement plus calme avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux, parfois porteurs de quelques averses surtout dans la moitié nord-ouest du pays. En fin de journée, le ciel s'ennuagera depuis la frontière française et sera suivie d'un peu de pluie en soirée et durant la nuit suivante. Les maxima oscilleront entre 18 degrés en Haute Ardenne et 22 ou 23 degrés dans le centre. Le vent sera généralement modéré de secteur sud-ouest, à ouest-sud-ouest au littoral.

Vendredi, la nébulosité sera variable à abondante avec des périodes de pluie ou des averses, localement avec un coup de tonnerre. Les maxima évolueront peu par rapport à la veille, restant compris entre 18 degrés en Haute Ardenne et 21 ou localement 22 degrés dans le centre. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort, et même temporairement fort en région côtière. Des rafales de 55 km/h seront possibles.

Samedi, la nébulosité restera variable à parfois abondante avec des averses répandues et parfois intenses avec risque de quelques orages. Il fera plus frais avec des maxima de l'ordre de 18 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à parfois assez fort, et à la côte assez fort à fort, de sud-ouest, s'orientant au nord-ouest.

Dimanche, l'atmosphère restera fraîche et venteuse avec des averses qui traverseront le pays depuis la mer du Nord. Les maxima resteront proches de 18 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, à parfois assez fort au littoral, de nord-nord-ouest.

Lundi, grâce à une crête anticyclonique, le temps deviendra plus calme et plus sec avec davantage d'éclaircies mais aussi quelques passages nuageux. Le temps sera généralement sec. Les maxima avoisineront toujours les 18 degrés dans le centre, sous un vent faible de nord-ouest.

Mardi, temps généralement sec avec des nuages et des éclaircies. Le temps sera sec. Les maxima n'évolueront pas beaucoup et resteront autour de 18 degrés dans le centre.