Covid-19: il existe désormais un code couleur pour le monde sportif

Les ministres des Sports des trois Communautés de Belgique ont entériné mercredi un code couleur définissant les règles applicables en matière de pratique sportive selon l'évolution de l'épidémie de Covid-19, a annoncé mercredi le cabinet de la ministre francophone Valérie Glatigny dans un communiqué.



Vert, jaune, orange ou rouge, des règles claires ont été élaborées pour chaque code, en fonction de la situation épidémiologique. En cas de code orange, par exemple, le public n'est plus autorisé à assister à une activité sportive en intérieur et les vestiaires et les douches ne sont pas accessibles, sauf dans les piscines. Actuellement, le code jaune est d'application.