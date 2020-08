Coronavirus en Belgique: comment expliquer la "disparition" de 121 décès liés au Covid-19?

Les statistiques de décès dus au coronavirus en Belgique ont été revues à la baisse ce mercredi, avec la disparition de 121 cas. Certains décès survenus dans les maisons de repos flamandes au cours de la première vague de la pandémie ont en effet été comptabilisés plusieurs fois. Selon les nouvelles données, 9.878 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19, contre 9.996 encore comptabilisées mardi.

"Un certain nombre de détails manquait"

Frédérique Jacobs, la porte-parole interfédérale Covid-19 a détaillé ces chiffres de mortalité liés à la maladie, lors de la conférence de presse du centre de crise. "Ces décès sont enregistrés par les autorités régionales sanitaires. Pour la Flandre, c’est la responsabilité de l’agence des soins et de la santé. Depuis le début de l’épidémie et jusqu'au 2 juin, cette agence flamande a collecté des informations groupées, c’est-à-dire, donnant peu de détails sur les causes de décès liées au Covid. Donc, un certain nombre de détails manquait, comme par exemple le sexe, l’âge et la date exacte du décès", a-t-elle expliqué.

"On a pu reclassifier certains décès"

Cette agence flamande a donc récemment demandé rétrospectivement ces données plus détaillées à 830 centres d’hébergement (822 en Flandre et 8 à Bruxelles), avec des détails sur les personnes décédées entre le 18 mars et 2 juin. L’agence a pu fournir des informations plus détaillées sur le profil de 2663 résidents des maisons de repos et de soins flamandes décédés du Covid-19 au cours des trois premiers mois de l’épidémie. Ce nombre correspond à 27% du nombre de décès liés au Covid.

Sciensano a vérifié ces données ces derniers jours et les a comparées aux informations déjà disponibles. "Sur base de ces informations, on a pu reclassifier certains décès. 352 nouveaux décès attribués au Covid ont pu être ajoutés. D'un autre côté, on a pu supprimer 473 décès. Ce chiffre comprend des décès qui ont été signalés deux fois, une fois à l’hôpital, une autre fois à la maison de repos, quelques erreurs, et des décès dont la cause n’était pas de façon évidente liée au Covid-19. Quand on fait la somme de ces ajouts et de ces retraits, on a une diminution nette de 121 décès (120 en Flandre et 1 à Bruxelles)".

9878 décès

Le nombre total de décès liés au Covid dans les centres résidentiels et autres institutions flamandes s'élève à 2623. Le total des décès pour toute la Belgique dus au Covid au sein de la population s’élève à 9878 décès.



"L’âge moyen de toutes les personnes décédées était de 83 ans"

Dans le détail, sur le nombre total de décès en Belgique, on a 53% de femmes et 47% d’hommes. "Dans la plupart des catégories d’âge, on a un peu plus d’hommes que de femmes qui décèdent, sauf chez les plus de 85 ans, où là, on a plus de décès chez les femmes, ce qui représente 63%. C’est assez logique, puisqu'on sait que dans cette tranche d’âge, on a clairement plus de femmes que d’hommes. On sait aussi que les femmes de plus de 85 ans représentent la part la plus importante dans les maisons de repos", détaille Frédérique Jacobs.

La mortalité est plus élevée dans le groupe des personnes de plus de 85 ans: 54% de tous les décès concernaient des personnes de plus de 85 ans. "Quand on regarde dans les maisons de repos, ce chiffre atteint même 70%. L’âge moyen de toutes les personnes décédées était de 83 ans. Dans les maisons de repos, cet âge moyen monte à 87 ans".

Un pic de mortalité déplacé

Lorsqu'on regarde les nouvelles données de décès, on se rend compte que le pic de mortalité est déplacé. Il est avancé de 4 jours: du 12 avril, il passe au 8 avril.





"Ce jour-là, on a constaté 321 personnes décédées en Belgique des suites du Covid. Ce déplacement de la courbe est simplement lié au fait que l’on connaît maintenant la date exacte de décès, à partir de l’enquête menée auprès de l’agence flamande". Ces décès ne sont donc plus classés selon la date à laquelle ils ont été signalés, mais selon la vraie date du décès.