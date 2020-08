Affaire Chovanec: le cabinet de Jan Jambon au courant du décès dès juillet 2018 mais ignorait les images

Les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont entendus ce matin en commission du Parlement concernant l'affaire Chovanec, du nom de ce Slovaque mort en 2018 à l'aéroport de Charleroi. Les députés veulent comprendre à quel point les ministres et la hiérarchie étaient au courant des faits à l'époque.

Le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, a informé mardi M. De Crem de la réception le 2 juillet 2018 de l'ambassadeur de Slovaquie par un directeur du SPF Affaires étrangères à propos du décès de M. Chovanec en février, après une intervention à l'aéroport de Charleroi.

Un rapport a été remis le 4 juillet au cabinet de M. Jambon. La police fédérale était bien au courant du décès du ressortissant slovaque mais pas des images vidéo de l'intervention des policiers qui l'ont maîtrisé. "La police fédérale était donc au courant de l’incident, mais pas des images. Dans le rapport de presse de la police fédérale, l’incident était également mentionné. Ma conviction, c’est que les rapports de presse sont lus par toutes les parties intéressées. Je ne sais pas ce qui a été fait en interne avec cette information au sommet de la police fédérale", a indiqué le ministre De Crem.

Avant d'ajouter: "Je peux aussi signaler que le cabinet du ministère de l’Intérieur aurait déjà reçu l’ambassadeur slovaque le 2 mars 2018".

Une instruction toujours en cours

Les images avaient été saisies par la justice dans le cadre de l'instruction judiciaire. L'instruction est toujours en cours, a indiqué le ministre de la Justice, Koen Geens. Les services d'enquête du Comité P, à la demande du juge d'instruction, ont entendu une soixantaine de personnes.

La partie civile a eu accès au dossier d'instruction à sept reprises et, à deux fois, a sollicité des devoirs d'enquête complémentaires. Elle a également produit une contre-expertise qui a mené, le 23 août, à la désignation d'un expert psychiatre. Mercredi, la juge d'instruction a décidé de procéder à une reconstitution.

"Il faudra certainement que la haute hiérarchie de la police viennent s’expliquer"

Certains députés ont déjà demandé l’audition de hauts responsables de la police fédérale : "Nous demanderons très certainement l’audition du commissaire général, du numéro 1 de la police fédérale. On sait que le numéro 2 de la police fédérale a décidé de faire un pas de côté, considérant qu’il n’avait pas été informé, ce qui en soit, est une anomalie, comment n’a-t-il pas été informé de faits aussi graves dans son administration ? Ça appelle des réponses et il faudra certainement que la haute hiérarchie de la police viennent s’expliquer", a déclaré Ahmed Laoouej, chef de groupe PS à la Chambre, au micro RTL INFO. "Les ministres vont interroger leurs administrations, mais il semble que les protagonistes doivent être en séance le plus rapidement possible. J’espère que la commission accédera à cette demande dans les plus brefs délais pour qu’on ait un déroulé de ce qui s’est exactement passé", a réagi Vanessa Matz, députée fédérale cdH.

Rappel des faits

Le Slovaque Jozef Chovanec est mort à l'hôpital en 2018, quelques jours après une intervention à l'aéroport de Charleroi. Cinq policiers avaient essayé de le retenir dans sa cellule et une policière a fait un salut hitlérien, comme on peut le voir sur les images diffusées la semaine dernière par Het Laatste Nieuws, La Dernière Heure et De Morgen. Deux officiers de police de haut rang ont déjà décidé de faire un pas de côté à la suite de cet incident.