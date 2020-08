Décès d'André-Paul Duchâteau, scénariste de Ric Hochet

(Belga) Le scénariste André-Paul Duchâteau est décédé mercredi à l'âge de 95 ans, annoncent les éditions du Lombard dans un communiqué. Également journaliste et romancier, André-Paul Duchâteau était notamment connu pour les scénarios de la bande dessinée Ric Hochet, réalisée avec Tibet. Il a été "l'un des animateurs majeurs du journal Tintin dont il a par ailleurs été rédacteur en chef et directeur artistique".

Né à Tournai en 1925, il "commence à noircir ses cahiers dès son adolescence alternant le graphisme, un peu, et l'écriture, beaucoup". À 16 ans, il publie un premier roman, "Meurtre pour Meurtre". Dès le milieu des années quarante, il signe plusieurs centaines de nouvelles, dans Mystère-Magazine, tout d'abord, puis dans Fiction, Tintin ou 813. C'est lors de sa collaboration à l'hebdomadaire Bravo! qu'il croise la route de Tibet. En 1955, ils signent Ric Hochet, dans Tintin. "Il faut une immense amitié pour être capable de travailler une soixantaine d'années avec quelqu'un, sans jamais se disputer", a un jour commenté André-Paul Duchâteau. En 1955, toujours, il part pour le Congo, s'installe à ce qui s'appelait encore Léopoldville et dirige "L'Avenir" et "Actualités Africaines". Il engage... Joseph Mobutu, sergent comptable dans la Force Publique. Le scénariste imagine une trentaine d'enquêtes radiophoniques, diffusées sur Radio-Luxembourg. Des années '60 aux années '80, André-Paul Duchâteau travaille notamment avec William Vance (Bruce J. Hawker), Rosinski, puis Kas (Hans), Daniel Hulet (Pharaon), Christian Denayer (Yalek, Alain Chevallier, Les Casseurs) et, toujours, Tibet (Chick Bill, Les Peur-de-Rien). Sa production en bande dessinée atteint plusieurs centaines d'albums. On lui doit encore en tant que romancier "La 139e victime", "Mourir à Angoulême" ou "De Cinq à sept avec la mort", récompensé par le Grand Prix de Littérature policière. (Belga)