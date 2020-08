Coronavirus - Plus de 5.000 cas en France en 24 heures, nouveau record depuis mai

(Belga) Plus de 5.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France au cours des dernières 24 heures, selon les données fournies mercredi par Santé publique France, soit un nouveau record depuis la fin du confinement en mai.

Au total, 5.429 nouveaux diagnostics positifs ont été relevés contre 3.304 mardi, a indiqué l'organisme public. C'est le chiffre le plus élevé depuis que les tests se déroulent à grande échelle. Le seuil des 4.000 a été plusieurs fois franchi ces derniers jours. Le Premier ministre Jean Castex a appelé mercredi les Français "à l'esprit de responsabilité" face à la recrudescence de l'épidémie, tout en esquissant les contours du plan de relance économique qui sera présenté la semaine prochaine. Santé publique n'a pas été en mesure de préciser le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes en réanimation et le nombre de décès en raison "d'une panne informatique". Mardi on comptait 4.600 personnes hospitalisées pour une infection au Covid-19 dont 410 en réanimation, des chiffres toujours très éloignés du pic de l'épidémie. A cette même date on totalisait 30.544 décès en France des suites de cette maladie. (Belga)