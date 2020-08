Des pompiers caillassés à Molenbeek cette nuit alors qu'ils éteignaient des feux de poubelle: "Nous n'arrivons pas à comprendre"

La situation reste tendue dans certaines communes de Bruxelles, où une grogne sociale se maintient depuis plusieurs semaines, notamment suite à l'affaire Georges Floyd, puis à celle (chez nous) de Jozef Chovanec (voir les détails). L'image des forces de l'ordre est pour l'instant ternie aux yeux d'une partie de la population.

Mais il semble y avoir des amalgames police / services de secours. "Caillassage ce matin vers 01h15", nous a écrit le porte-parole de la zone de pompiers de Bruxelles. "Après un appel de la police, les pompiers de Bruxelles ont été envoyés à Molenbeek-Saint-jean, avenue Mahatma Gandhi, pour un feu de poubelle. Sur place, la rue était partiellement bloquée par des containers de poubelle, dont un était en feu".

Jets de bouteilles de verre

"En avançant l'autopompe a été prise pour cible de jets de bouteilles en verre par des personnes retranchées sur le toit d'un immeuble. Même pendant l'extinction du feu le caillassage a continué. Heureusement aucun blessé n'est à déplorer parmi nos collègues, mais ils sont sous le choc en ne comprennent pas l'incident." Il n'y a que "quelques coups dans la carrosserie (toit) du véhicule d'intervention".

Les pompiers ne comptent pas en rester là, cependant. "On peut se poser la question si notre équipage de secouristes n'a pas été attiré volontairement sur place pour être caillassé. Les faits ont été constatés par la police et feront l'objet d'une enquête. La Direction générale du SIAMU déposera plainte et se portera partie civile. Nous n'arrivons pas à comprendre que des secouristes, pendant l'exécution des leurs missions au service de la population, puissent être la victime de violences gratuites. Nos collègues, choqués, peuvent compter sur le soutien et l'appui de leurs pairs et de leur hiérarchie".