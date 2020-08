Coronavirus en Belgique: le port du masque ne sera plus obligatoire sur les digues à partir du 1er septembre

Carl Decaluwé, le gouverneur de la province de Flandre occidentale, a décidé, après concertation avec les bourgmestres de la Côte de ne plus rendre obligatoire le port du masque sur les digues. Cette mesure entrera en vigueur le 1er septembre. Il faudra toutefois avoir un masque sur soi.



A la suite du Conseil National de Sécurité de fin juin, la gouverneure de Flandre occidentale par intérim avait décidé d'obliger le port du masque sur les digues. "Tous les bourgmestres de la Côte n'avaient pas l'intention de rendre obligatoire les masques sur la digue, mais je veux surtout de la clarté et de l'uniformité", avait-elle déclaré à l'époque. Jeudi, le gouverneur Carl Decaluwé a décidé, après concertation avec les bourgmestres de la Côte de ne plus rendre obligatoire le port du masque sur les digues.

Il sera par contre toujours obligatoire d'avoir un masque sur soi. Le gouverneur appelle chacun a maintenir une bonne distanciation. En cas de forte fréquentation, le port du masque pourrait être de nouveau rendu obligatoire.