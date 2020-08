 Sondage RTL INFO: comment les parents voient-ils cette rentrée scolaire?

Selon une enquête de l'institut Ipsos, le sentiment de peur pour la rentrée est faible ou inexistant chez une majorité de parents. Ils sont une petite minorité à être opposé à l'obligation du masque pour les plus de 12 ans. Enfin, ils sont nombreux à privilégier un encadrement plus poussé et une concentration des efforts sur les gros cours pour rattraper le retard des mois de confinement.

La rentrée scolaire aura lieu mardi pour les élèves de maternelle et primaire et mercredi dans le secondaire. C'est une rentrée particulière étant donné l'épidémie de coronavirus. Comment les parents l'appréhendent-elles ? Pour se faire une idée, l'institut de sondage Ipsos a réalisé une enquête en ligne auprès d'un échantillon de la population le 27 août dernier, posant des questions choisies par la rédaction de RTL INFO.

À la suite de la crise COVID-19, avez-vous peur de remettre votre enfant/vos enfants à l´école ?

Répondants: 610 personnes

J'ai très peur 11%

J'ai un peu peur 43 %

Je n'ai pas peur 46 %







Trouvez-vous bonne ou mauvaise l'idée d'imposer le masque buccal à l'école à toutes les personnes de plus de 12 ans (élèves et professeurs) ?

Répondants: 1748 personnes

Très bonne 22%

Bonne 34%

Ni bonne ni mauvaise 30%

Mauvaise 9%

Très mauvaise 5%

Imposer le masque buccal à l'école à toutes les personnes de plus de 12 ans est acceptée par le plupart des Belges (56% trouve que c'est un bonne idée).





Estimez-vous être bien informé(e) sur le déroulement de la rentrée scolaire ?

Répondants: 610 personnes

Très bien informé 7%

Bien informé 34%

Ni bien ni mal 26%

Pas bien informé 19%

Pas du tout bien informé 14%





Pour certains, nos enfants n'ont plus été physiquement présents à l´école depuis le 16 mars. Un retard pourrait handicaper l´avenir de votre enfant. Selon vous, quelle est la meilleure manière de combler ce retard ?

Répondants: 1748 personnes

Proposer plus d´encadrement à l´école 46%

Donner la priorité à certains cours plus importants (comme les maths, les langues, etc.) 44%

Prolonger les périodes d´école et réduire les vacances 22%

Donner des leçons particulières et des tâches (en ligne) via de nouvelles technologies 22%

Organiser des cours le mercredi après-midi 17%

Donner des cours particuliers sur mesure 12%

C´est trop tard, le retard ne peut plus être comblé 9%

Donner plus de travail à domicile 6%