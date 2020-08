L'INDISPENSABLE EN 10 IMAGES: voici les règles des rentrées scolaires en code jaune ou orange

Une échelle de quatre couleurs régit désormais le fonctionnement de l'école selon le degré d'intensité de l'épidémie de Covid-19. La rentrée scolaire s'effectuera en jaune (risque faible) dans la plupart des établissements ces mardi (maternelle et primaire) et mercredi (secondaire). Dans certaines écoles toutefois, l'orange (risque plus élevé) pourrait prévaloir. Concrètement, quelles règles pratiques au sein de l'école, ces couleurs impliquent-elles ? Nous vous le résumons en quelques fiches.