Hooverphonic a fait 400 heureux à Namur

(Belga) Le groupe belge Hooverphonic s'est produit à deux reprises devant deux groupes de 200 personnes vendredi soir au Théâtre de Verdure, à Namur. Des concerts de Daan et de Milow sont également prévus samedi et dimanche en soirée, toujours devant un public réduit.

Initialement, un seul concert devait réunir 400 personnes mais les mesures prises par le gouvernement fédéral ont obligé l'organisation à tenir deux séances avec une audience réduite de moitié. Les 200 spectateurs qui ont assisté à chaque représentation étaient répartis en bulles de dix maximum et ont dû rester assis. En outre, le port du masque était obligatoire, du gel hydroalcoolique mis à disposition et les boissons amenées par des serveurs. "On a joué en juillet à Puurs dans des conditions assez similaires, mais en salle", a expliqué Alex Callier, bassiste d'Hooverphonic. "J'ai toujours cru que j'étais plus un artiste de studio, mais avec la crise sanitaire je me rends compte de l'importance qu'ont les concerts. Le contact avec le public et les autres musiciens, c'est primordial... et 200 personnes, c'est mieux que rien." "Jouer deux fois d'affilée, c'est bizarre mais chaque show est différent. Maintenant, on espère que ca ne durera pas et qu'en septembre on nous donnera la possibilité de jouer devant plus de public. Définir le nombre de spectateurs en fonction de la taille du site, comme cela a notamment été accordé aux clubs de football, nous semble logique. 200 personnes dans une salle de 2.000 personnes, c'est ridicule", a-t-il ajouté. "Ce que l'on veut montrer au travers de ces concerts, c'est qu'il ne faut pas que l'on s'arrête de vivre parce qu'il y a un virus", a souligné Vincent Charlier, organisateur de l'événement. "Je pense aussi que la musique fait le bonheur de beaucoup de personnes, qui ont un réel manque actuellement. Voir ces spectateurs heureux aujourd'hui est donc une belle satisfaction et je remercie les groupes d'avoir joué le jeu." "Nous avons respecté les mesures à la lettre mais nous avons quand même un peu d'amertume quand on voit ce qui est autorisé dans d'autres domaines. En principe, on peut mettre plus de 4.500 personnes ici. Limiter à 200, ça n'a pas beaucoup de sens, selon nous." Après Hooverphonic, c'est Daan qui se produira à deux reprises samedi soir au Théâtre de Verdure. Il reste encore quelques places, tout comme pour le concert de Milow, prévu dimanche soir. (Belga)