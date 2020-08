 Coronavirus en Belgique - BILAN DU JOUR: voici les chiffres

Entre le 19 et le 25 août, il y a eu en moyenne 444,7 infections au nouveau coronavirus par jour, soit une baisse de 13% par rapport à la période de référence de sept jours précédents, selon les chiffres actualisés samedi matin par l'Institut de Santé publique Sciensano.







Les admissions à l'hôpital et les décès continuent également de diminuer, respectivement de 26% et 51%. Anvers, Bruxelles-Ville, Schaerbeek et Molenbeek restent les communes où les infections sont les plus élevées. Depuis le début de l'épidémie, 83.952 cas ont été officiellement détectés en Belgique.

HOSPITALISATIONS

Le nombre d'admissions à l'hôpital est lui passé de 18.928 à 18.945. La moyenne est de 17,4 par jour entre le 16 et le 22 août. La diminution est donc de 37% par rapport à la semaine précédente.

DÉCÈS

La moyenne des décès sur les 7 derniers jours est de 4,9. Cela représente une baisse de 51% par rapport à la période précédente. Depuis le début de l'épidémie, 9.884 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19, en hausse de 5 unités par rapport aux chiffres publiés jeudi.

Notons que parmi ces décès, une certaine fraction (environ 3600 décès) n'a pas été confirmée par un test et a été rangée dans la catégorie des décès de "cas possibles" de coronavirus.

Un "cas possible" de Covid-19 est

- Une personne présentant au moins un symptôme majeur, à savoir l'apparition aigüe, sans autre cause évidente, de toux ; dyspnée (détresse respiratoire) ; douleur thoracique ; anosmie (perte de l'odorat) ou dysgueusie (perte du goût).

ou

- Une personne présentant au moins deux symptômes mineurs, à savoir l'apparition, sans autre cause évidente, de fièvre ; douleurs musculaires ; fatigue ; rhinite ; maux de gorge ; maux de tête ; anorexie; diarrhée aqueuse ; confusion aiguë ; chute soudaine.







TAUX DE REPRODUCTION

Le taux de reproduction du virus (nombre de personnes qu'une personne contaminée peut infecter) est à 0,738 donc sous 1, ce qui est très positif.