Météo - Une météo instable avec un risque d'orage

(Belga) Le temps sera instable ce samedi avec des averses parfois intenses et des orages par endroit, selon les prévisions matinales de l'IRM. Les maxima oscilleront de 17 à 20 degrés.

Les précipitations se développeront sur le front ouest du pays, dans la matinée. Elles se propageront ensuite aux autres régions et pourront être accompagnées de quelques coups de tonnerre. L'atmosphère sera assez fraîche avec des températures variant de 15 degrés en Ardenne à 20 degrés sur le sud­ est. Le long du littoral, le vent de nord­ ouest soufflera assez fort. Les rafales approcheront généralement les 50 km/h, mais des coups de vent plus appuyés seront possibles en cas de fortes averses. Des averses éclateront encore ce soir. Au cours de la nuit, le temps redeviendra plus sec et les nuages bas réduiront parfois la visibilité sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Le thermomètre affichera entre 8 et 14 degrés. (Belga)