Météo - Les vacances se terminent sur un dimanche pluvieux

(Belga) Le temps sera variable et l'air instable et humide ce dimanche. En matinée, des averses balayeront la Côte et le nord-ouest du pays. Elles s'attarderont ensuite sur le centre et l'est, n'excluant pas un orage, selon les prévisions de l'IRM. Le thermomètre affichera entre 16 et 21 degrés, sous un vent modéré à parfois assez fort de nord à nord-ouest. Au littoral, il sera assez fort avec des rafales de 70 km/h.

Pendant la nuit, les zones d'averses s'évacueront en direction de l'est et le temps redeviendra plus sec avec des éclaircies. Des nuages bas se formeront par endroits et pourront parfois réduire la visibilité, surtout sur les hauteurs de l'Ardenne. Les températures descendront entre 8 degrés en Ardenne et 14 degrés en bord de mer, et le vent deviendra modéré de nord à nord­-ouest. Lundi, dernier jour des vacances scolaires, le temps sera généralement sec mais nuageux. Les maxima oscilleront entre 15 et 19 degrés. Les éclaircies reviendront mardi et mercredi avec des températures de l'ordre de 20 degrés. (Belga)