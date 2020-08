Rentrée: la peur de Mohamed pour son fils asthmatique

Dans quelques jours, la rentrée se fera sous code jaune. Cela implique que les écoliers de maternelle et de primaire vont en classe normalement, cinq jours par semaine. Ils ne devront pas porter de masque en classe.

Pour les élèves du secondaire, les cours auront également lieu cinq fois par semaine. Pour ces écoliers, le masque est obligatoire sauf à certaines conditions.

Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, Mohamed Boukhriss, père de famille s'inquiète du port obligatoire pour son fils inscrit en secondaire. "Mon fils veut aller à l'école mais j'ai peur car il est asthmatique. Je demande à madame la ministre si elle a pensé aux gens qui sont dans le même cas que mon fils", indique-t-il.

Une liste établie par les pédiatres

La ministre Caroline Désir a tenu à rassurer ce père de famille. "De manière générale, pour les enfants et personnels à risque, ma réaction est toujours de dire 'Contactez votre médecin traitant et discutez-en avec lui'. Les pédiatres ont établi une liste des enfants considérés comme à risque donc il faut la consulter. On a prévu une exception sur certificat médical pour les enfants pour qui le port du masque causerait des inconvénients sur le plan de la santé. On respectera donc la distance d'1m50 pour protéger tout le monde. On ne va pas obliger un adolescent qui ne peut pas porter le masque à le porter".

Caroline Désir explique que pour cette rentrée scolaire, l'adaptation est de mise. Si des élèves ne sont plus en mesure de suivre les cours en présentiel, es écoles doivent être capables de mettre en place un suivi à distance. "Toutes les écoles ne sont pas aussi bien équipées (...) Il faut prendre contact avec l'école et s'il n'y a pas de solution, prendre contact avec mon cabinet", conclut la ministre.