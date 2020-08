Après un des mois d'août les plus chauds de l'histoire, que nous réserve septembre?

Le mois d’août qui s’achève sera l’un des plus chauds de l’histoire du pays. David Dehenauw, météorologue à l'IRM et sur RTL, a commenté la situation actuelle en répondant aux questions de Simon François dans le RTL INFO 13H.

Simon François: Le mois d'août a été particulièrement chaud. C’est dû, avant tout, à la vague de chaleur que nous avons connu au début du mois. 12 jours assez exceptionnels?

David Dehenauw: "On a connu la semaine la plus chaude jamais enregistrée à Uccle avec une température maximale moyenne sur 7 jours de 33,5 degrés. C’est exceptionnel."

Simon François: Dans l’ensemble, on peut dire que l’été a été plus chaud que d’habitude?

David Dehenauw: "On sera dans le top 10 des étés les plus chauds. Ça ne sera pas l’été le plus chaud car juin et juillet n’étaient pas tellement chauds. C’est surtout le mois d’août qui sera dans le top 3 des mois d’août les plus chauds."

Simon François: Ce qui reste inquiétant, c’est le manque de précipitation, les réserves d’eau du pays sont toujours assez basses?

David Dehenauw: "Au contraire, le déficit a même augmenté. Maintenant, on est à un déficit de 470 à 480 millimètres. Depuis le 1er janvier 2017, la première année durant laquelle on parlait des problèmes de sécheresse, c’est la quatrième année maintenant. 470 millimètres, c’est 55% de la totalité annuelle belge. On a un déficit qui est très important. Il faudra attendre des années pour retourner à l’équilibre."

Simon François: A quoi doit-on s’attendre dans les prochaines semaines? Comment va-t-on habiller les enfants à la rentrée?

David Dehenauw: "On va profiter des températures tout à fait normales pour la saison, entre 18 et 23 degrés, jusqu’à la mi-septembre. Pas de tempête prévue. Un temps assez calme. Pas de précipitations pour la rentrée des classes, mais à partir de jeudi ou vendredi prochain. Pour le reste, un temps assez normal pour la saison. Nous ne connaîtrons pas d’extrêmes."