Le tunnel Léopold II à Bruxelles rouvrira lundi matin à 06h00

(Belga) Le tunnel Léopold II à Bruxelles rouvrira ce lundi 31 août à partir de 06h00, a confirmé Bruxelles Mobilité la semaine dernière. La quasi-totalité du plafond du tunnel a été rénovée. Les équipes ont aussi poursuivi leur travail de restauration des chaussées et trottoirs.

Des fermetures de nuit entre 22h00 et 06h00 seront toutefois maintenues, sauf les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, afin de terminer la rénovation et la création de sorties de secours. La fin du chantier est annoncée pour 2021. A la fin du mois de juillet, les tunnels Rogier et Botanique avaient déjà été rouverts à la circulation. La rénovation des tunnels bruxellois a été entamée voici trois ans, avec des fermetures estivales pour les gros travaux afin de profiter au mieux de la diminution du trafic durant ces périodes. (Belga)