Rentrée scolaire: RTL INFO répond à VOS questions

Nous avons reçu de nombreuses questions concernant la rentrée scolaire via le bouton orange Alertez-nous. Nous avons répondu à quelques-unes d'entre elles avec notre journaliste Amélie Schildt.

On commence avec celle d'Elodie. Peut-on refuser de mettre son enfant à l'école?

Amélie Schildt: "Vous êtes nombreux à nous demander si vous avez le choix et bien non… L’instruction, l’école, est obligatoire à partir de 5 ans. Vous ne pouvez pas décider de mettre votre enfant ou non à l’école, ça n’est pas laissé à votre appréciation. Il y a eu un période plus souple ces derniers mois, quand l’école à repris après le confinement, mais maintenant c’est fini on revient vraiment à la normale."

Marc demande si le personnel enseignant est testé ?

Amélie Schildt: "Alors non, il n’y a pas de test particulier précisément pour la rentrée. En fait, les règles pour les enseignants sont les mêmes que pour tout le monde. Si l’enseignant revient d’une zone rouge, il doit se mettre en quarantaine et subir un test de dépistage. S’il revient de zone orange, ça lui est conseillé, mais ça n’est pas obligatoire. Et puis bien sûr, s’il a été en contact avec un cas positif, alors il doit également se tester et se mettre en quarantaine. Autrement, pas de test pour les enseignants s’il n’a pas été exposé à un risque particulier."

Enfin, une dernière question de Christophe. Si l’un des parents est une personne à risque, faut-il remettre l’enfant à l’école ? Est-ce bien prudent ?

Amélie Schildt: "Il n'y a pas de règle établie, car on parle de médical. Si vous êtes parent et que vous souffrez d'une malade chronique, auto-immune et que vous êtes particulièrement exposé au coronavirus, il faut en parler avec votre médecin. C'est lui qui évaluer le risque et qui vous dira s'il est judicieux ou pas de remettre votre enfant à l'école. C'est la même chose pour votre enfant. Si c'est l'enfant qui a des problèmes de santé, il faut en parler avec le pédiatre ou le médecin."