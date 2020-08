Masque, retour de zone rouge, cantines: les explications de Caroline Désir sur la rentrée scolaire

A deux jours de la rentrée, Caroline Désir était notre invitée ce dimanche soir sur le plateau du RTL INFO 19H. La ministre de l'Education en Fédération Wallonie-Bruxelles a répondu aux différentes questions de Simon François.

Simon François : Comment doivent faire les enseignants pour rattraper le retard accumulé par les élèves?

Caroline Désir : "Effectivement, ils vont se retrouver face à des élèves qui n’ont plus remis un pied à l’école parfois depuis 6 mois. La tâche ne va donc pas être facile. On a essayé avec l’administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles de les aider pour aborder au mieux cette rentrée des classes et consacrer ce premier trimestre à la pose de diagnostics. D’abord, face à quel type de difficulté on se trouve, comment y remédier… Il y a des périodes complémentaires qui vont être octroyées à tous les établissements à indice socioéconomique faible ou moyen. On a essayé d’outiller au mieux les enseignants pour qu’ils puissent aborder cette rentrée. L’administration a prévu un site internet où les enseignants vont pouvoir aller puiser des bonnes pratiques pédagogiques pour remédier aux difficultés rencontrées. Il faut rattraper le temps perdu. Il faut aider les élèves à raccrocher le train."

Simon François : Pour rassurer les parents, vous pouvez affirmer ce soir qu'emmener son enfant mardi à l'école, ce sera sans danger?

Caroline Désir : "Je peux affirmer qu’on a mis tous les moyens pour que cette rentrée se déroule de la manière la plus sécurisée possible. Maintenant, le risque zéro n’existe pas, que ça soit pour le Covid ou d’autres maladies. L’école n’est pas un lieu totalement immunisé, mais on a fait en sorte que ça soit le plus sécurisé pour les élèves et les enseignants. »

Simon François : à propos des masques, quels enfants sont concernés? Ils devront le porter toute la journée?

Caroline Désir : "Les élèves à partir de 12 ans, la première secondaire, doivent porter le masque. Pour les adultes, c’est dans tous les contacts entre adultes, enseignants et parents. Les enseignants de primaire et de secondaire doivent le porter en classe quand ils parlent à voix haute et durant toute la journée. Il y aura pour eux des moments de pause. Les seuls enseignants qui ne devront pas le porter en classe, sont ceux de maternelles, car là, le contact avec les petits est très compliqué avec le masque."

Simon François : Les familles qui rentrent récemment d'une zone rouge ou orange doivent-elles mettre leurs enfants à l'école cette semaine?

Caroline Désir : "Non, elles ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école. On doit suivre ce qui est recommandé par le Fédéral. Ceux qui reviennent d'une zone rouge doivent se faire tester et rester en quarantaine avant de pouvoir réintégrer l'école. Pour les zones oranges, c'est une recommandation. Nous invitons les parents à prendre contact avec le médecin traitant et faire le point avec lui. Pour la zone orange, le directeur ne peut pas imposer le test et la quarantaine. Pour la zone rouge, c'est une obligation légale. Les parents doivent protéger l'école."

Simon François : qu'en est-il des cantines scolaires? Elles pourront reprendre mardi?

Caroline Désir : "Les cantines scolaires vont pouvoir reprendre normalement pour les primaires et maternelles. En secondaire, les élèves vont devoir manger avec des copains de leur classe."