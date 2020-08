Violences policières contre les Afro-Américains - Joe Biden accuse le président américain Donald Trump d'"encourager la violence"

(Belga) Le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, a accusé le président américain Donald Trump d'"encourager la violence", alors qu'une personne a été tuée par balles samedi à Portland dans l'Oregon, dans le nord-ouest des Etats-Unis, dans des circonstances confuses pendant une soirée de heurts entre des manifestants antiracistes et des partisans de Donald Trump.

"Peut-être croit-il que tweeter sur la loi et l'ordre le rend fort", a déclaré Joe Biden dans un communiqué, "mais son incapacité à appeler ses partisans à cesser de chercher le conflit est révélatrice de sa faiblesse". On ignore dans quelles circonstances l'homme décédé à Portaland a été touché, ni si sa mort était liée aux manifestations quotidiennes dans la ville contre les violences policières aux Etats-Unis depuis la mort de George Floyd, un quadragénaire noir mort asphyxié sous le genou d'un policier blanc, en mai dernier. Ce mouvement a été ravivé quand Jacob Blake, un autre Afro-Américain, a été grièvement blessé par des tirs de la police à Kenosha dans le Wisconsin. Donald Trump a réagi par des dizaines de tweets et retweets dimanche matin critiquant l'action du maire démocrate de Portland, Ted Wheeler, et son refus d'appeler la Garde nationale, et plus généralement dénonçant ce qu'il considère être le laxisme des villes gérées par les démocrates face à la délinquance et à la violence, la police étant une responsabilité locale aux Etats-Unis. Le maire de Portland avait envoyé une lettre ouverte à Donald Trump vendredi pour dénoncer sa "politique de division et de démagogie". "Nous savons que vous en êtes venus à la conclusion que les images de violences et de vandalisme sont votre seul passeport vers la réélection" le 3 novembre, a écrit Ted Wheeler.