Coronavirus - BILAN MONDIAL: envolée des cas en Inde, maîtrise en Australie

Record de contaminations par jour en Inde

L'Inde a établi un triste record dimanche enregistrant 78.761 nouveaux cas sur les dernières 24 heures. Avec 3,5 millions de personnes ayant été contaminées, l'Inde est le troisième pays comptant le plus de cas de coronavirus, après les Etats-Unis et le Brésil. La maladie a tué 63.000 Indiens.

Le gouvernement du deuxième pays le plus peuplé de la planète (1,3 milliard d'habitants) avait annoncé samedi un assouplissement des règles sanitaires en vigueur depuis mars pour tenter de relancer l'économie. A partir de septembre, les rassemblements culturels, politiques et sportifs rassemblant jusqu'à 100 personnes seront autorisés.

Les USA franchissent la barre de six millions de cas de Covid-19

Les Etats-Unis ont franchi un nouveau cap dans la pandémie de Covid-19 en enregistrant dimanche six millions de cas, selon les données du New York Times dimanche. Le dernier million a été enregistré sur une période de 22 jours. Il avait fallu 16 jours en revanche pour passer de 4 à 5 millions de cas aux USA auparavant, relève le quotidien.

Le nombre quotidien de tests positifs tend à décroitre outre-Atlantique depuis fin juillet. Le nombre de cas mortels de coronavirus approche 200.000, mais les décès quotidiens sont nettement en deçà du pic enregistré au printemps.

La police britannique impose des amendes aux organisateurs de rave parties

Les polices d'Angleterre et d'Ecosse ont infligé une amende à des organisateurs de raves durant un weekend férié outre-Manche, auxquelles des milliers de personnes ont participé en dépit des règles de distance sociale en vigueur en raison de la pandémie de Covid-19.

Depuis vendredi, la police britannique peut imposer des amendes à des organisateurs de rassemblements illégaux de plus de 30 personnes, les montants allant jusqu'à 11.600 euros. Deux organisateurs de raves à Banwen en Ecosse devront s'acquitter de telles amendes alors que dimanche les autorités tentaient toujours de disperser un rassemblement de plus de 3.000 personnes.

Des agents de police ont aussi été caillasses par des bouteilles et cannettes alors qu'ils tentaient de mettre fin à une autre rave à Norfolk, où 500 personnes étaient réunies samedi. La musique a finalement été éteinte dimanche. Deux organisateurs ont écopé de l'amende en question et plusieurs participants ont été arrêtés, mais les raisons des arrestations n'ont pas été précisées.

Les nouveaux cas au plus bas depuis deux mois en Australie

L'Australie a recensé moins de 100 nouveaux cas de coronavirus lundi, pour la première fois en deux mois, ce qui permet d'espérer un reflux durable de la deuxième vague épidémique qui s'est concentrée dans la région de Melbourne.

L'Etat du Victoria, dont Melbourne est la capitale, n'a enregistré que 73 nouveaux cas lundi, alors qu'au plus fort de la crise, plus de 700 nouvelles contaminations apparaissaient fin juillet en 24 heures. Des restrictions sont imposées depuis plusieurs semaines aux habitants de la ville, y compris un couvre-feu nocturne et la fermeture de tous les commerces non essentiels jusqu'au 13 septembre. Le Premier ministre de l'Etat Daniel Andrews a annoncé qu'il présenterait dimanche une feuille de route sur les étapes du déconfinement, en précisant que l'assouplissement des restrictions serait graduel.

La plupart des autres Etats n'enregistrent pas, ou très peu, de nouvelles contaminations.

La manifestation anti-masque à Berlin noyautée par l’extrême-droite

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a dénoncé dimanche une "attaque insupportable contre le coeur de notre démocratie" au lendemain d'une tentative d'intrusion dans le Reichstag par des manifestants anti-masques à Berlin. Près de 40.000 personnes ont manifesté samedi dans la capitale allemande contre les restrictions liées au coronavirus. Plusieurs centaines de manifestants radicalisés ont tenté de prendre d'assaut le Parlement, contenus de justesse par la police.

Le président a dénoncé "les outrances d'extrême droite" ainsi que les "drapeaux du Reich" allemand aux couleurs noire, blanche et rouge brandis par les manifestants en souvenir de l'Empire ayant disparu en 1919 après la Première guerre mondiale.

Reprise des cours au Nigeria

Les universités et autres établissements d'enseignement supérieur à Lagos, la capitale économique du Nigeria, rouvriront leurs portes à partir du 14 septembre. Les étudiants nigérians réclamaient la reprise des cours depuis de longues semaines.

Les autorités ont également donné une date provisoire pour la réouverture des écoles primaires et secondaires. Elle est fixée au 21 septembre mais pourrait évoluer "en fonction du contexte sanitaire".

Les chiffres du jour

La pandémie a dépassé la barre des 25 millions de personnes contaminées, dont plus de la moitié aux Etats-Unis, selon un décompte de l'AFP. Le coronavirus a fait au moins 843.149 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts (182.785) que de cas (5.961.884). Après les Etats-Unis, viennent le Brésil (120.262 morts pour 3.846.153 cas), le Mexique (63.819 morts pour 591.712 cas), l'Inde avec 63.498 morts (3.542.733 cas) et le Royaume-Uni avec 41.498 morts (332.752 cas).