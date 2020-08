Schaerbeek: incendie d'un véhicule hier soir dans une station service

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés, dimanche vers 19h35, pour une voiture en feu dans une station service, chaussée de Louvain à Schaerbeek. Aucune personne n'a été blessée et la cause de l'incendie est accidentelle.

"Le véhicule a pris feu après que son propriétaire a fait le plein. Le pistolet de la pompe était déjà rangé", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Les occupants de la voiture n'ont, heureusement, pas été blessés. L'origine du sinistre est accidentelle et la station service est fermée en attendant la vérification technique des installations", a-t-il ajouté. Pendant l'extinction, les pompes de la station service ont été arrosées de façon préventive, ainsi que le portique de l'installation. "La police de la zone Bruxelles-Nord a instauré un périmètre de sécurité pour faciliter l'intervention des pompiers. Elle a fait interrompre la circulation des voitures et des lignes de transports en commun De Lijn et Stib sur la chaussée de Louvain", a détaillé le porte-parole.