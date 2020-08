Un temps sec et partiellement nuageux

(Belga) Ce lundi après-midi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux, affirme l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps restera généralement sec, même si une ondée locale sera possible à la Côte ainsi qu'en Ardenne. Il fera frais pour la saison, avec des maxima autour de 14° ou 15° en Ardenne, autour de 17° à la Côte et de 17° à 19° ailleurs. Le vent sera faible à modéré, et à la Côte modéré, de secteur nord.

En soirée et la nuit de lundi à mardi, le temps deviendra généralement sec sous un ciel changeant. À l'aube, un peu de brume ou du brouillard pourraient se former par endroits. Les températures chuteront rapidement pour atteindre des minima de 4° en Hautes-Fagnes à 12° au littoral, sous un vent faible de direction variable. Mardi, le temps restera généralement sec avec à nouveau une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les températures évolueront peu et seront toujours fraîches pour la période de l'année, avec des maxima de 14° à 19°. Le vent sera faible à modéré de secteur nord. Mercredi matin, il fera souvent brumeux avec, dans certaines régions, des nuages bas ou du brouillard. Cette grisaille matinale laissera ensuite place à un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux; ceux- ci pourraient parfois être suffisamment épais pour laisser échapper l'une ou l'autre ondée locale, mais le temps restera sec en beaucoup d'endroits. Les maxima se situeront entre 17° et 19°sur les hauteurs de l'Ardenne, autour de 18° ou 19° à la Côte et entre 19° et 21° ailleurs. (Belga)