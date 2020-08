Gros changements en vue à La Hulpe: l'école des Colibris pourrait être démolie

Un vent de nouveauté souffle sur la commune de La Hulpe dans le Brabant wallon. Les autorités envisagent de repenser le centre de La Hulpe afin de favoriser l'usage du vélo, de créer plus de convivialité et d’attirer les jeunes propriétaires. Un grand parc pourrait voir le jour et la démolition de l'école plus que centenaire des Colibris est sur la table. Une nouvelle école devrait être construite à proximité du centre sportif.